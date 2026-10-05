El Ejército de Israel mata a una persona en el sur de Siria por "intentar infiltrarse" en uno de sus puestos

Archivo - Tropas israelíes en una localidad cercana a la frontera administrativa entre las provincias de Daraa y Quneitra, en Siria - Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha declarado este domingo haber matado a una persona a la que ha acusado de "intentar infiltrarse en un puesto" militar israelí en "la zona de seguridad del sur de Siria", como denomina el Ejército israelí a la franja meridional de este país que ocupan sus tropas.

"Las fuerzas de las FDI han identificado recientemente a un sospechoso que intentaba infiltrarse en un puesto de las FDI en la zona de seguridad del sur de Siria. Tras una rápida identificación, las fuerzas han disparado contra el sospechoso y lo han abatido, sin registrarse bajas entre nuestras tropas", ha afirmado un portavoz militar.

Pese a las quejas y reclamaciones de las autoridades sirias, de otros países y de organismos internacionales, Israel mantiene su ocupación del sur de Siria, de igual modo que en Líbano, Cisjordania y Gaza, zonas que las autoridades israelíes han asegurado en múltiples ocasiones en los últimos meses que no abandonarán.

De hecho, el portavoz militar que ha anunciado el asesinato del "sospechoso" de intentar infiltrarse en uno de sus puestos en el sur sirio, ha subrayado que "las FDI continuarán operando en la zona de seguridad del sur de Siria y eliminando cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y para las fuerzas de las FDI".

El Ejército israelí ha estado incurriendo de manera reiterada en operaciones en territorio sirio --especialmente en zonas adyacentes a los ocupados Altos del Golán-- que incluyen incursiones terrestres, establecimiento de puestos de control y posiciones militares temporales, movimientos militares, bombardeos de artillería y ataques esporádicos.

Estas acciones, denuncia el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos --con sede en Londres e informantes en el país--, han creado una nueva realidad militar sobre el terreno que suscita preocupación por una continua expansión hacia territorio sirio y violaciones sobre su soberanía, sin indicios de que estas operaciones vayan a cesar.