El Ejército de Israel mata a un supuesto miembro de Hezbolá en un nuevo bombardeo contra Líbano

Daños materiales por un bombardeo ejecutado en enero de 2026 por el Ejército de Israel contra Qannarit, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un supuesto miembro del partido-milicia chií Hezbolá en un nuevo bombardeo contra Líbano, a pesar del alto el fuego acordado en noviembre de 2024 tras cerca de trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que los últimos bombardeos han alcanzado las localidades de Ansariyé y Qaleilé, en Sidón y Tiro, respectivamente, y ha agregado que se han saldado con "el martirio de una persona y otros ocho heridos", según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

Por su parte, el Ejército israelí ha asegurado haber "eliminado a un terrorista que intentaba restaurar la infraestructura militar de Hezbolá" en su bombardeo contra Ansariyé, antes de agregar que otro ataque ejecutado el domingo mató a "un alto cargo del sistema de defensa aérea de Hezbolá".

El fallecido durante la jornada del domingo ha sido identificado por Israel como Alí al Hadi al Haqani, a quien ha acusado de "estar implicado en intentos de restaurar la infraestructura militar del sistema aéreo de Hezbolá". "Las acciones de estos terroristas suponen una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano", ha zanjado, en referencia al citado alto el fuego.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.