Archivo - Soldados de las FDI preparan tanques para la invasión de Gaza en la frontera con el enclave - Gaby Schuetze / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha afirmado este lunes haber matado en una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza a "cinco terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) --entre los cuales ha señalado a uno como participante en los ataques del 7 de octubre de 2023--, afirmando que "promovían planes terroristas" contra tropas israelíes.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a cinco terroristas de Hamás que promovían planes terroristas contra nuestras fuerzas; entre ellos, un terrorista que participó en la incursión en Israel durante la masacre del 7 de octubre", ha asegurado un portavoz militar en un comunicado.

Estas operaciones militares contra el enclave palestino habrían tenido lugar a pesar del alto el fuego supuestamente vigente y en dos días distintos: según el vocero castrense, las FDI acabaron el sábado con la vida de dos miembros del "batallón Jabalia Oeste" de Hamás, mientras que en otros ataques el pasado jueves las fuerzas israelíes mataron, anuncian ahora, a "otros tres terroristas del ala militar de Hamás".

Entre estos últimos se encontraría un miembro de la unidad de élite Nujba y un hombre al que las FDI han identificado como "Husam Saleha, comandante de escuadra que participó en la incursión en territorio israelí durante la masacre del 7 de octubre".

El portavoz ha acusado a los cinco de haber "promovido planes contra las Fuerzas de Defensa de Israel" durante toda la guerra "y particularmente en fechas recientes", así como de "trabajar para restaurar las capacidades" de Hamás.

Asimismo, en línea con acciones militares anteriores, el Ejército israelí ha justificado su actuación asegurando que los presuntos milicianos gazatíes violaban "sistemáticamente el alto el fuego" con sus actividades, defendiendo la actuación de sus tropas y remaracndo que "se encuentran desplegadas en la zona conforme a lo acordado y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Además de la ocupación de parte del enclave, los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza no han cejado desde el cese de las hostilidades que teóricamente entró en vigor el 11 de octubre de 2025. Desde entonces, según la cartera de Salud gazatí, dirigida por Hamás, han muerto 1.650 personas y otras 5.975 han resultado heridas. Desde el inicio de la guerra, el balance asciende a 74.702 muertos y 176.105 heridos.