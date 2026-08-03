El Ejército israelí anuncia la muerte de un comandante de Yihad Islámica en un ataque en el centro de Gaza

Destrozos tras un ataque israelí sobre la Franja de Gaza - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este lunes de la muerte de un un importante comandante de Yihad Islámica durante un ataque llevado a cabo el fin de semana en la zona central de la Franja de Gaza a pesar el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han eliminado a un terrorista del Yihad Islámica que participó en los ataques del 7 de octubre, en la captura de Rom Braslavski y en las ceremonias de entrega de rehenes", ha indicado el Ejército en un comunicado.

En concreto, las tropas israelíes llevaron a cabo un ataque contra Deir al Bala durante el fin de semana en el que que habría muerto Fatair, a quien Israel ha definido como comandante de alto rango de la fuerza de élite de Yihad Islámica que operaba en la Brigada del Centro de Gaza, en el centro del enclave palestino.

Asimismo, el Ejército ha informado de que Fatair fue "grabado con el uniforme de la organización terrorista Yihad Islámica participando en la ceremonia de entrega" de numerosos rehenes, entre ellos Amit Shani, Ofir Engel o Moran Stella Yanai, entre otros.

"Recientemente, el terrorista intentó promover planes terroristas contra las fuerzas del Ejército y los ciudadanos del Estado de Israel y fue neutralizado para eliminar la amenaza que representaba", ha agregado, sin dar más detalles al respecto.

Las autoridades gazatíes, lideradas por Hamás, han confirmado este domingo que 1.202 palestinos han muerto y 4.076 han resultado heridos por bombardeos de Israel desde que entró en vigor el acuerdo alcanzado entre las dos partes en octubre de 2025.