El Ejército israelí asegura haber atacado un complejo nuclear "secreto" cerca de Teherán

El Ejército de Israel ha asegurado este martes que sus fuerzas han atacado un complejo "secreto" parcialmente subterráneo ubicado cerca de la capital de Irán, Teherán, en el que científicos iraníes trabajaban para desarrollar armas nucleares.

"En este centro, un grupo de científicos nucleares operaba en secreto. Desarrollaban capacidades y conocimientos para la adquisición de armas nucleares", ha explicado el portavoz del Ejército, el general de brigada Effie Defrin, en una rueda de prensa.

Según han detallado las Fuerzas de Defensa de Israel en redes sociales, Irán no detuvo sus actividades tras los ataques perpetrados en junio de 2025 contra instalaciones nucleares --entre ellas las de Fordow y Natanz--, sino que transfirió esta infraestructura a un "sitio subterráneo" para protegerse de "ataques aéreos".

"La Inteligencia militar siguió supervisando las actividades de los científicos y localizó su nueva ubicación en este sitio, de manera que esto ha permitido llevar a cabo un ataque preciso contra el complejo secreto", ha expresado, agregando que el bombardeo ha permitido "dañar las capacidades nucleares militares del régimen terrorista iraní".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.