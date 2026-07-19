El Ejército israelí continúa bombardeando el sur de Líbano durante las últimas horas

Secuelas de un bombardeo israelí en Nabatiyé (Líbano), en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha proseguido durante las últimas horas contra sus operaciones de bombardeos en el sur de Líbano, en particular en las provincias de Bint Jbeil y Nabatiyé a pesar del acuerdo marco alcanzado con el Gobierno libanés que estipulaba una retirada paulatina de fuerzas para ceder su control al Ejército de Líbano.

Tanto el periódico libanés 'L'Orient le Jour' como la agencia oficial de noticias libanesa NNA y la cadena Al Manar informan de bombardeos en Kunine y Beit Yahun (Bint Jbeil), entre Zawtar el Gharbiyé y Meifadun (Nabatiyé), así como en Jiam, Deir Seriane y Taybé, en Marjayun.

Al menos dos civiles han resultado heridos por impacto de metralla en medio de avances de vehículos militares israelíes hacia las afueras de Hadatha, en dirección a Haris, en Bint Jbeil.

El Ejército de Israel se ha limitado a confirmar un ataque durante las últimas 24 horas, el efectuado contra un "grupo de operadores de drones" de las milicias libanesas de Hezbolá en Kfar Tabnif, en Nabatiyé.

"En un rápido cerco, la Fuerza Aérea atacó a los terroristas para eliminar la amenaza a nuestras fuerzas que operan cerca de la zona", informó el sábado el Ejército israelí.