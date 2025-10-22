El Ejército israelí identifica a los dos últimos rehenes entregados por Hamás

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) forman ante los ataúdes de los dos últimos cuerpos entregados por Hamás a Israel - FDI EN X

Se trata de un militar de 38 años muerto en combate el 7 de octubre de 2023 y un anciano de 85 secuestrado en la misma fecha

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este miércoles los resultados de la identificación de los dos últimos rehenes entregados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza, Tamir Adar y Aryeh Zalmanowitz.

Adar, sargento en la reserva de las FDI con 38 años, "cayó en combate defendiendo el kibbutz" de Nir Oz, en el sudoeste de Israel, el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás y otros grupos armados palestinos que dejó más de 1.200 muertos y 240 rehenes, según ha publicado el Ejército israelí en su cuenta en la red social X.

Por su parte, Zalmanowitz fue secuestrado del mismo kibbutz el propio 7 de octubre de 2023, cuando tenía 85 años, y murió "asesinado" apenas un mes después, reza el comunicado sobre su identificación.

"Las FDI comparten el dolor de las familias, siguen invirtiendo todos sus esfuerzos en el regreso de los secuestrados fallecidos y se preparan para seguir aplicando el acuerdo", ha subrayado el Ejército en un mensaje en el que ha instado a Hamás a "cumplir su parte del acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos a sus familias y darles un entierro apropiado".

En la misma línea se ha pronunciado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien a través de un comunicado ha compartido, de parte de todo el Gobierno, "el profundo pesar de la familia Zalmanovich y de todas las familias de los rehenes fallecidos".

"El Gobierno y toda la institución del Estado de Israel dedicada a los desaparecidos y cautivos están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para que todos nuestros rehenes fallecidos reciban un entierro digno en su país", ha agregado en un texto en el que también insta a Hamás a devolver los cuerpos de los mismos. "No cederemos en este compromiso y no escatimaremos esfuerzos hasta que restituyamos a todos los rehenes fallecidos, hasta el último de ellos", ha insistido.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás hace más de una semana exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de una trece de los 28 fallecidos.

Durante la jornada, el Gobierno israelí ha destacado que "no acepta ninguna excusa" sobre los retrasos en la entrega de los cadáveres después de que Hamás afirmara que está tardando a la hora de cumplir esta parte del acuerdo por la dificultad para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.200 muertos y 170.300 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.