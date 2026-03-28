El Ejército israelí intercepta por primera vez en lo que va de guerra un misil lanzado desde Yemen

Un misil sobrevuela Jerusalén Este - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha informado en la mañana de este sábado de la intercepción un misil lanzado desde Yemen, en un ataque que ha atribuido a los rebeldes hutíes yemeníes, el primero desde que Israel lanzó junto con Estados Unidos su ofensiva contra Irán hace un mes.

Medios locales israelíes recogen la información de las Fuerzas Armadas del país hebreo, que han señalado que el ataque, dirigido contra el sur de Israel, no ha provocado heridos.

Se trata de la primera ocasión en la que los rebeldes hutíes yemeníes, aliados de Irán, lanzan un ataque contra territorio israelí desde que Israel y Estados Unidos iniciaron su ofensiva contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.

El ataque se produce tras la advertencia lanzada este viernes por los rebeldes, que han asegurado estar "listos" para participar en la guerra en curso en Oriente Próximo. "Tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa", ha señalado su portavoz de operaciones militares, Yahya Sari, en un comunicado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.