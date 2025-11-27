El Ejército israelí investiga la muerte de dos "terroristas" palestinos que se rindieron en Yenín

Archivo - Tropas israelíes en las calles de la ciudad de Yenín, en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Policía han iniciado una investigación conjunta este jueves después de que las tropas israelíes mataran a tiros a dos "terroristas" palestinos que se habían rendido ante el Ejército durante un operativo llevado a cabo en la ciudad cisjordana de Yenín.

"Las fuerzas ingresaron a la zona, rodearon el edificio donde estaban los sospechosos e iniciaron un procedimiento de rendición que duró varias horas", ha detallado el Ejército en un comunicado en el que precisa que los dos hombres palestinos habían "cometido actos terroristas", como "lanzar explosivos o disparar" contra las tropas.

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a los dos palestinos agachados en el suelo con las dos manos en alto, en señal de rendición, frente a varios militares israelíes que alzan sus armas y, finalmente, les disparan a bocajarro hasta que caen muertos al suelo.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha expresado su apoyo a los soldados que han disparado contra los dos palestinos. "Las tropas actuaron exactamente como debían. Los terroristas debían morir", ha argüido en la red social X.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dicho que la "ejecución a sangre fría" de los dos "jóvenes palestinos desarmados" en Yenín "revela una vez más la mentalidad criminal de la ocupación y su completo desprecio por la sangre palestina al margen de toda ley o norma humana", teniendo en cuenta que "salieron de la casa sin representar ninguna amenaza" para los militares".

"Este crimen no es un incidente aislado, sino más bien un nuevo eslabón en un proceso sistemático de exterminio y liquidación adoptado por la ocupación contra nuestro pueblo en Cisjordania en un intento desesperado por implementar el plan de anexión y desplazamiento", ha apuntado, según 'Filastin', diario afín a Hamás.