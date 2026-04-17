El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano "minutos antes" de la entrada en vigor de la tregua

Archivo - Tropas israelíes en la frontera con Líbano - Europa Press/Contacto/Chen Junqing - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha informado este viernes de una operación emprendida en el sudeste de Líbano "minutos antes" de que entrara en vigor la tregua de diez días anunciada el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La denominada 'Operación Castigo' tuvo lugar "minutos antes de la entrada en vigor del alto el fuego" con Beirut, fijada a las 00.00 horas de este viernes (según la hora local en ambos países) y supuso el "despliegue de fuerzas especiales en la sierra de Christofini", situada en la gobernación libanesa de Nabatiyé.

Así lo ha anunciado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en sus redes sociales, donde ha precisado que "la operación fue aprobada por el jefe del Estado Mayor", Eyal Zamir.

Adrai ha asegurado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se mantienen "en alerta máxima" y seguirán "eliminando amenazas en toda la zona comprendida entre la frontera y la línea establecida en virtud de los acuerdos de alto el fuego".

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por ataques de Israel contra Líbano en la tarde este viernes, en plena tregua, según han confirmado las autoridades libanesas.

Por su parte, el Ejército del país ha denunciado durante la madrugada "varias violaciones del acuerdo" de alto el fuego tras el registro de "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos".

Casi 2.300 personas han muerto y más de 7.500 han resultado heridas a causa de ataques de Israel contra Líbano, desde el pasado 2 de marzo, fecha en que el partido-milicia chií Hezbolá retomó el lanzamiento de proyectiles cotra territorio israelí en respuesta a la ofensiva de este país y Estados Unidos contra Irán.