El Ejército israelí mata a dos personas en sendos ataques en el sur de Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud Pública de Líbano ha confirmado este lunes la muerte de dos personas en sendos ataques efectuados durante la jornada por el Ejército israelí contra distintos puntos de la gobernación de Nabatiye, en el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año, y a las que Israel ha acusado de pertenecer al partido-milicia chií Hezbolá.

"Dos ciudadanos murieron en dos incursiones lanzadas por el enemigo israelí en menos de doce horas", ha señalado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

Las autoridades libanesas han indicado así que uno de los objetivos ha sido un automóvil en la ciudad de Tallusa, en el distrito de Marjayoun, dejando una víctima mortal, mientras que Ella Waouia, portavoz en árabe del Ejército israelí, ha asegurado en redes sociales que se trata de un integrante Hezbolá que se desempeñaba como "responsable de la coordinación era responsable de la coordinación entre la organización y los residentes de la aldea en asuntos militares y económicos, y también trabajaba en la confiscación de propiedad privada para actividades terroristas".

El otro bombardeo ha tenido lugar alrededor de las 7.00 horas (hora local) en Hanin, un municipio situado en el distrito de Bint Jbeil, que ha matado a una persona acusada asimismo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de ser un "terrorista" del grupo chií.

El hombre ha sido identificado como el conductor de una furgoneta escolar que se disponía a partir para ir a trabajar cuando fue víctima del ataque, según fuentes citadas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.