El Ejército israelí mata a dos supuestos miembros del ala militar de Hamás en ataques contra Gaza

Archivo - Efectivos de Hamás en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado este domingo la muerte de dos supuestos miembros del ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en ataques perpetrados en los últimos dos días contra la Franja de Gaza.

Se trata de Salem Gamal Abdel Rahman Abu Labad, fallecido en un bombardeo de Israel este sábado contra el sur del enclave palestino, y de Mahamad Abdel Nazar Mahamad Hatib, víctima de un ataque efectuado el viernes en el centro de la Franja.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) así lo ha indicado en redes sociales, asegurando que ambos "actuaban bajo el mando del brazo armado" de Hamás, esto es, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, y que el primero de ellos participó en los ataques de Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023.

"Los terroristas (...) intentaban llevar a cabo operaciones terroristas contra nuestras fuerzas", ha agregado el portavoz militar, quien ha defendido que ambos ataques fueron "precisos".