El Ejército israelí mata a tiros a dos palestinos en Hebrón (Cisjordania)

Imagen de archivo de militares israelíes en Hebron - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha matado a tiros a dos palestinos, uno de ellos un civil, al impedir que un conductor embistiera con su vehículo a una patrulla militar en Hebrón (Cisjordania).

En su comunicado inicial publicado en su cuenta de X, el Ejército informó que dos "terroristas" intentaron atropellar a fuerzas de la Brigada Paracaidista que estaban realizando una actividad operativa en un puesto de control policial.

Sin embargo, en una actualización posterior recogida por el diario 'Times of Israel', fuentes militares han precisado que solo una persona conducía el vehículo y que el otro fallecido es un "civil no involucrado" en el incidente.

Por su parte, fuentes médicas palestinas han identificado a uno de los muertos como Naim abu Daoud, trabajador de la limpieza de 55 años alcanzado por los disparos israelíes en la zona del suceso, el barrio de Bab al Zawiya.

Otro de los fallecidos, ha explicado Media Luna Roja Palestina, fue extraído del lugar por el propio Ejército en un vehículo militar.

Media Luna Roja ha denunciado ante la agencia oficial de noticias palestina Wafa, que las fuerzas israelíes impidieron el paso de sus ambulancias para llegar a la zona mientras Abu Daoud se desangraba en el suelo.