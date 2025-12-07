El Ejército israelí mata a tiros a un palestino que estaba tirando piedras en Cisjordania

Imagen de militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha anunciado que ha matado a tiros a un joven palestino después de que sus militares abrieran fuego contra un grupo que estaba tirando piedras en el norte de Cisjordania, donde las Fuerzas de Defensa de Israel llevan instaladas desde principios de año tras expulsar por la fuerza a los residentes de los campamentos de desplazados de la zona.

"Tres terroristas", reza el comunicado militar, "lanzaron piedras a una carretera central, poniendo en peligro a los residentes que viajaban por el lugar".

"Las fuerzas respondieron disparando contra los terroristas, matando a uno y neutralizando a otro. El tercer terrorista fue arrestado, no hubo bajas entre nuestras fuerzas", ha concluido el Ejército.

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha confirmado el incidente en Qalqilya, en el norte de Cisjordania. El fallecido ha sido identificado como Mo'men Nidal Abu Riyash, de 19 años.

Otro palestino, Baraa Bilal Issa Qablan, resultó gravemente herido, según las fuentes palestinas y el tercero, Muhammad Saeed Taha Hussein fue arrestado, recoge la agencia palestina Sanad.