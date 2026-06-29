El Ejército libanés incide ante EEUU en asegurar una implementación "exitosa" del acuerdo con Israel

Los jefes de los ejércitos estadounidense y libanés, Brad Cooper y Rudolph Haykal - FUERZAS ARMADAS LIBANESAS EN X

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de las Fuerzas Armadas libanesas, el general Rudolph Haykal, ha abordado este lunes el acuerdo marco alcanzado la semana pasada con las autoridades de Israel en un encuentro con el comandante jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, a quien ha trasladado la necesidad de asegurar el "éxito" al implementar el pacto.

Ambos se han reunido en la sede del Ministerio de Defensa libanés en Yarzé, al sur de Beirut, donde han tratado "los últimos acontecimientos en Líbano y la región, la importancia de la implementación exitosa del anexo de seguridad del acuerdo marco y las maneras de fortalecer la cooperación futura".

Durante el encuentro, Haykal ha trasladado su agradecimiento a Cooper por el "apoyo" de Estados Unidos a su país y ha incidido en la "necesidad" de que ambos Ejércitos mantenga la "cooperación (...) para preservar la seguridad y la estabilidad de Líbano", han indicado las Fuerzas Armadas libanesas en sus redes sociales.

También ha recibido a Cooper el presidente libanés, Joseph Aoun, en un encuentro al que han asistido el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Beirut, Keith Hanigan; y el jefe del Comité para supervisar el alto el fuego, Joseph Clearfield.

El mandatario, ha señalado la Presidencia en redes sociales, ha agradecido a Cooper la "atención" mostrada por su homólogo estadounidense, Donald Trump, "hacia Líbano para lograr la seguridad y la estabilidad en el país, reafirmando el compromiso del Estado libanés de extender su autoridad a través de sus fuerzas armadas hasta las fronteras internacionales del sur".

Por su parte, el CENTCOM se ha limitado a anunciar las reuniones de Cooper tanto en Líbano como en Israel, donde ha visitado a las tropas estadounidenses desplegadas, y ha recordado que actualmente hay más de 50.000 efectivos operando en Oriente Próximo.

El acuerdo firmado entre Líbano e Israel no supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país y establece solo una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias del partido-milicia chií Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto".

El texto fija que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre estas dos partes.