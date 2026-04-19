El Ejército libanés reabre parte de las carreteras del sur frente a la 'línea amarilla' de la ocupación israelí

Un desplazado libanés intenta regresar al sur del país, parcialmente invadido por Israel - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Libano ha anunciado este domingo la reapertura de una vía arterial en el sur del país como parte de su operación para intentar facilitar, en medio de un delicado alto el fuego, el retorno de miles de personas desplazadas a la fuerza por la invasión israelí hasta las orillas del río Litani.

Los militares libaneses han confirmado la reapertura total de la carretera entre Jardali y Nabatiyé, y la restauración parcial del puente entre Burj Rahal y Tiro. Asimismo, se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación del puente entre Tayr Falsay y Tiro en cooperación con la Autoridad Nacional del Río Litani, tras los daños causados por los bombardeos israelíes.

La misión de paz de la ONU en el país, la FINUL, también está colaborando en la reconstrucción de las infraestructuras esenciales y escoltar a los civiles por el puente de Burj Rahhal, según ha informado la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

El Ejército de Líbano también ha informado este domingo de que sus operaciones para desactivar munición sin explotar continúan a buen ritmo con la neutralización de cinco bombas aéreas israelíes en Haret Hreik. "La dirección del Ejército llama a los ciudadanos a no acercarse a las áreas afectadas, y a informar al centro militar más cercano sobre cualquier objeto sospechoso", avisan los militares.

UNA OCUPACIÓN EN TRES SECTORES

Este domingo, el diario israelí 'Yedioth Aharonoth' ha publicado un análisis pormenorizado de las posiciones que ocupa el Ejército israelí en la zona, comenzando por la instalación de una "línea amarilla" que sirve para delimitar un área de operaciones que ha desconectado del resto del país aproximadamente a más de medio centenar de poblaciones.

Según el 'Yedioth Aharonoth', Israel ha dividido su zona de ocupación en tres sectores, comenzando por una "zona roja" que comprende las poblaciones libanesas pegadas a la frontera de Israel y caracterizadas por la destrucción casi total de sus viviendas.

La línea amarilla se adentra en Líbano hasta 10 kilómetros más allá de la frontera, de acuerdo con el análisis del medio israelí, y abarca decenas de poblaciones, entre ellas Bint Jbeil, uno de los grandes bastiones de Hezbolá en la zona.

Precisamente este domingo el Ejército israelí ha informado de la muerte en uno de sus ataques del comandante de Hezbolá en la ciudad, Ali Raja Abbas, aunque matiza que el asalto ocurrió antes del comienzo del último alto el fuego de esta semana.

La tercera línea es la que se extiende hasta el Litani, la frontera geográfica elegida por Israel para limitar la zona que ha invadido: a 30 kilómetros de la frontera israelí.