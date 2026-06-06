El Ejército de Líbano denuncia varios militares muertos en un bombardeo israelí en el sur del país

Imagen de militares libaneses en el sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha denunciado este sábado que un número todavía no especificado de militares han muerto, entre ellos un oficial, en un bombardeo israelí en el sur del país.

Una "agresión salvaje israelí" ha alcanzado a un vehículo militar, precisa el Ejército en redes sociales, que circulaba por la carretera que enlaza las localidades de Jaldali y Nabatiye, de momento sin dar más detalles.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, habla de dos muertos: un general de brigada y su conductor, de nuevo sin dar más información por el momento.

El Ejército libanés, cabe recordar, no está en guerra contra Israel y su labor hasta ahora se ha limitado a la vigilancia, control de la población civil y desmantelamiento de estructuras de las milicias chiíes de Hezbolá.

Israel ha avanzado en las últimas dos semanas en su invasión del sur del país pero ha suspendido parcialmente sus operaciones tras la renovación esta semana de un relativo alto el fuego que sobre el terreno es prácticamente papel mojado.

Sin ir más lejos, ataques israelíes durante la noche y la mañana del viernes dejaron una decena de muertos en Nabatiye y Tiro, y el Ejército israelí ha denunciado este mismo sábado el lanzamiento de al menos un dron explosivo de Hezbolá sobre las posiciones que ocupa en el sur del país, de momento sin víctimas.