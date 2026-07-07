El Ejército de Malí afirma que pudo "retomar la iniciativa" tras la última ofensiva del grupo tuareg FLA

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha asegurado que sus tropas, apoyadas por el Africa Corps ruso, han logrado "retomar la iniciativa" tras la nueva ofensiva lanzada el sábado por el grupo tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA) en el norte de Malí, logrando "controlar la situación" en todas las ciudades atacadas.

Así, ha indicado en un comunicado que "la respuesta aérea y terrestre coordinada, llevada a cabo el 4 de julio de 2026, ha permitido a las Fuerzas Armadas malienses, con apoyo de sus socios, retomar la iniciativa y controlar la situación en todas las localidades alcanzadas por los ataques enemigos".

El Ejército ha resaltado que el 5 de julio se registraron nuevos enfrentamientos en Anéfis "por la llegada de refuerzos enemigos", si bien las tropas malienses "actuaron con determinación" y lanzaron "una serie de bombardeos de precisión" que permitieron destruir "numerosos objetivos enemigos".

"El balance provisional apunta a la destrucción de dos vehículos blindados y tres camionetas, así como a la neutralización de numerosos terroristas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel-- y del FLA", ha destacado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

En este sentido, ha anunciado la "neutralización" el lunes de "un grupo armado terrorista" en los alrededores de Anéfis, antes de reafirmar su "determinación" a la hora de "mantener una presión constante sobre los grupos armados terroristas", sin que el FLA se haya pronunciado sobre posibles bajas en los combates.

Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo mando del Ministerio de Defensa de Rusia--ha anunciado en las últimas horas ataques contra "campamentos". "No todos los terroristas podrán ver el amanecer", ha apuntado en redes sociales, donde ha apuntado que sus fuerzas han destruido también "una caminoeta terrorista que transportaba municiones".

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de la ofensiva a gran escala lanzada a finales de abril por el FLA y el JNIM, que desde entonces ha reivindicado varios ataques y ha impuesto un bloqueo parcial sobre la capital, Bamako, a pesar de lo cual el jefe de la junta militar, Assimi Goita, ha asegurado que la situación está bajo control.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.