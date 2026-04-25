El Ejército de Malí asegura que tiene "bajo control" la situación tras la ofensiva de yihadistas y tuaregs

Archivo - Imagen de archivo de un desfile militar en Malí - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estado Mayor del Ejército de Malí ha informado de que ya está controlando la gran ofensiva desencadenada esta madrugada por grupos armados yihadistas y tuaregs en la capital del país, Bamako, y otras ciudades estratégicas.

Los guerrilleros han sufrido "importantes reveses de inmediato gracias a la profesionalidad y el compromiso de las Fuerzas Armadas de Malí", según el último comunicado publicado por el Ejército, que informa de "varios terroristas neutralizados" y de la destrucción de "material bélico".

El Estado Mayor ha pedido a la población que "mantenga la calma" mientras continúan "las operaciones de rastreo". "La situación está bajo control", ha añadido el Estado Mayor antes de instar a la población "a mantener la calma y actuar con prudencia, absteniéndose de compartir vídeos o mensajes propagandísticos que busquen generar ansiedad".

"En este contexto, es fundamental recurrir exclusivamente a los canales oficiales para obtener información fidedigna", concluye el comunicado.

El ataque está siendo ejecutado por una alianza entre la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, y el grupo tuareg del Frente de Liberación para el Azawad (FLA), que sin ir más lejos esta mañana ha asegurado en sus redes sociales que ciudades estratégicas como Kidal están bajo su control.

El actual presidente de transición del país, el líder golpista Assimi Goita, se encuentra en paradero desconocido desde el comienzo del ataque.