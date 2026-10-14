El Ejército de Malí confirma un "incidente trágico" con "víctimas mortales" en sus operaciones antiterroristas

Archivo - Desfile militar del Ejército de Malí en la capital, Bamako, en septiembre de 2025 (archivo) - Habib Kouyate / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha confirmado este miércoles un "incidente trágico" con "víctimas mortales" en el marco de sus operaciones antiterroristas, en referencia a un aparente bombardeo por error contra un grupo de civiles que se trasladaba en motocicleta en el sur del país africano, sin dar detalles sobre el número de víctimas.

"El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ha sido informado de un trágico incidente ocurrido en una zona de operaciones, el cual ha ocasionado víctimas mortales y heridos", ha dicho, antes de afirmar que "según las primeras informaciones disponibles, las personas afectadas se desplazaban en motocicletas de gran cilindrada entre dos localidades".

Así, ha recalcado en un comunicado publicado en redes sociales que ya hay una investigación en marcha "para determinar con precisión las circunstancias de este suceso", al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas y ha deseado una "pronta recuperación" a los heridos.

El Ejército ha recordado además una orden emitida el 3 de junio que "suspende la circulación" de motocicletas de 125 centímetros cúbicos o más cilindrada "fuera de las grandes aglomeraciones urbanas", dado que considera que estos vehículos son empleados por grupos terroristas para el desplazamiento de sus elementos y la ejecución de ataques.

"Esta medida responde a imperativos de seguridad relacionados con el entorno operativo. Su estricto cumplimiento contribuye a reducir los riesgos a los que puede estar expuesta la población en las zonas donde continúan las operaciones militares", ha argumentado, antes de reclamar a la población que "cumpla rigurosamente las medidas e instrucciones de seguridad vigentes".

El comunicado ha sido publicado después de que la emisora francesa Radio France Internationale informara sobre la muerte de al menos ocho personas, entre ellas tres niñas de menos de diez años, en una serie de bombardeos contra la localidad de Zanakoro, en la región de Ségou, tras un bautizo, sin que las autoridades hayan dado detalles al respecto ni hayan dicho si se trata del mismo suceso.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.