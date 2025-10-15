El Ejército de Malí mata a 20 supuestos terroristas en el centro del país

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de una veintena de presuntos terroristas en una operación llevada a cabo en los alrededores de la localidad de Dougabougou, situada en el centro del país, en el marco de los esfuerzos frente al repunte de las actividades de grupos yihadistas, entre ellos las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel.

"La operación ha permitido neutralizar a una veintena de terroristas y recuperar numerosas armas, equipamiento y material de guerra", ha afirmado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook, donde ha hablado de "ofensiva exitosa" contra estos sospechosos.

El Ejército, que no ha dicho a qué grupo pertenecerían, ha reiterado "el compromiso total de las Fuerzas Armadas de Malí en la lucha contra los terroristas en la totalidad del territorio", sin pronunciarse sobre posibles bajas entre sus filas.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.