El Ejército de Malí "neutraliza" a "decenas de terroristas" en un nuevo bombardeo en el oeste del país

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de "decenas de terroristas" en un nuevo bombardeo contra "una base usada por grupos terroristas" cerca de la localidad de Dioumara, situada en el oeste del país.

El Estado Mayor del Ejército maliense ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el lugar atacado estaba cerca del bosque de Baoule, en la región de Kayes, antes de agregar que "muchas decenas de terroristas fueron neutralizados en este ataque contra el refugio terrorista".

Asimismo, ha reseñado que "la operación de limpieza continúa" y ha manifestado que "las acciones contra los grupos oscurantistas continuará hasta sus bastiones". Además, ha dado las gracias a la población por su "apoyo constante" al Ejército en su "defensa de la integridad territorial".

El anuncio ha llegado después de que el Ejército maliense afirmara el lunes haber destruido "numerosos bastiones terroristas" y "neutralizado a numerosos combatientes" en el marco de una "ofensiva a gran escala" en Diéma y Nioro de Sahel, círculos situados en el oeste del país y cerca de la frontera con Mauritania, en lo que describió como parte de sus esfuerzos contra los grupos terroristas que operan en el país africano.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.