El Ejército mata a 25 "terroristas" tras un enfrentamiento armado en el noreste de Nigeria

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Nigeria ha anunciado este jueves la muerte de 25 "terroristas" tras un enfrentamiento armado en el estado de Yobe, situado en el noreste del país africano, antes de afirmar que los combates se saldaron con dos militares heridos, sin pronunciarse sobre el grupo al que pertenecerían los sospechosos.
Sani Uba, uno de los portavoces del Ejército nigeriano, ha afirmado que las tropas "repelieron con éxito" un ataque contra Kukareta, antes de destacar la "rápida y coordinada respuesta" por parte de los militares, que lograron "neutralizar a 24 terroristas", según un comunicado publicado en redes sociales.
"Esta operación exitosa subraya la resiliencia, preparación para el combate y superioridad de fuego de las tropas para negar a los terroristas una libertad de acción", ha dicho, al tiempo que ha subrayado que "las operaciones continuarán con una presión ofensiva sostenida para consolidar avances y derrotar de forma decisiva a todos los elementos terroristas" en esta zona del país.
El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.