El Ejército de Nigeria libera a 22 personas secuestradas por bandas criminales en el noroeste del país

Archivo - Imagen de archivo de militares nigerianos - Europa Press/Contacto/Kyle M. Alvarez - Archivo

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado la liberación de 22 personas secuestradas por bandas criminales en el estado de Sokoto, en el noroeste del país, al final de 48 horas de operaciones.

La liberación ocurrió a las pocas horas de que grupos armados atacaran el jueves dos vehículos civiles en la carretera entre las poblaciones de Sabon Birni y Shinkafi. Un civil murió durante el asalto. La reacción del Ejército nigeriano desembocó en la liberación de 17 pasajeros secuestrados.

El mismo día, cinco agricultores fueron secuestrados durante varias horas en la localidad de Chohi. De nuevo, el Ejército realizó una rápida operación de rescate para recuperar a los capturados.

Con estas operaciones, el Ejército quiere demostrar que es capaz de estar a la altura de la actividad de las bandas criminales en Sokoto, cuya población lleva años denunciando la pasividad de las fuerzas de seguridad contra estos grupos especializados en el secuestro y la extorsión que ha convertido el norte del país en un peligro constante.