El Ejército de Pakistán mata a doce supuestos terroristas en una operación en Baluchistán

MADRID 7 Dic.

El Ejército de Pakistán ha anunciado este domingo la muerte de doce supuestos terroristas en una nueva operación llevada a cabo en la provincia de Baluchistán (oeste), en medio del repunte de las redadas contra grupos separatistas baluches a los que vincula con las autoridades de India.

Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo el sábado en Kalat tras informaciones sobre la presencia de presuntos integrantes de Fitna al Hindustan, nombre con el que Islamabad describe desde hace meses a los grupos que operan en Baluchistán, entre ellos el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

"Tras un intenso intercambio de disparos doce terroristas respaldados por India han sido enviados al infierno", ha manifestado, antes de destacar que los militares "recuperaron además armas, munición y explosivos" en el lugar. "Los terroristas estaban implicados activamente en numerosas actividades terroristas en la zona", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que las "operaciones de limpieza" siguen activas en la zona "para eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India", al tiempo que ha insistido en que las fuerzas de seguridad "mantendrán el ritmo de operaciones para arrancar de raíz la amenaza del terrorismo respaldado internacionalmente en el país".