El Ejército sirio y las FDS reanudan los combates al este de Alepo

Imagen de archivo de un militar sirio - Moawia Atrash/dpa

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército sirio y las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han confirmado la reanudación de sus combates, esta vez en la ciudad de Maskana, al este de Alepo, que por ahora se han saldado con la muerte de dos militares sirios.

Después de que el Ejército anunciara la muerte de sus militares en lo que describió como un asalto de las FDS, las milicias han denunciado que los enfrentamientos que están ocurriendo ahora mismo en Maskana son "el resultado de violaciones cometidas por el Gobierno de Damasco de los términos del acuerdo negociado por la comunidad internacional".

El acuerdo estipulaba la retirada paulatina de las FDS (el Ejército "oficioso" de la región semiautónoma del noreste de Siria, de mayoría kurda) de varias zonas al este de Alepo para que el Ejército asumiera el control, pero esta mañana han avisado que los militares estaban entrando sin esperar a que salieran todos sus combatientes, con el consiguiente riesgo de conflicto.