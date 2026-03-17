El Ejército de Sudán asegura haber repelido una ofensiva de las paramilitares RSF en una ciudad cerca de Chad

Archivo - Daños en un minarete de una mezquita en Omdurmán en medio de la guerra entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), desatada en abril de 2023 (archivo) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha asegurado este martes haber repelido una nueva ofensiva de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la localidad de Tina, situada en la frontera con Chad, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

Las Fuerzas Armadas sudanesas han señalado en un comunicado publicado en las redes sociales que las RSF lanzaron el lunes "una ofensiva a gran escala" en los alrededores de Tina, en el estado de Darfur (oeste), antes de afirmar que los militares y sus aliados lograron "repeler el ataque".

Así, ha afirmado que los paramilitares sufrieron "grandes pérdidas en vidas y equipos", sin que las RSF se hayan pronunciado al respecto, después de anunciar el lunes la toma de la localidad de Karnoi, también en la frontera con Chad, y de la estratégica ciudad de Bara, en Kordofán Norte (centro).

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.