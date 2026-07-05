El Ejército sudanés anuncia nuevos avances para retomar la estratégica ciudad de Kurmuk de las RSF

Archivo - El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y comandante de las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), Abdel Fattah Al-Burhan (segundo por la derecha, en primera fila), saludando a los ciudadanos que se han reunido para darle la bienvenid - Europa Press/Contacto/Mohamed Sid Ahmed - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado nuevos avances frente a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) y el grupo rebelde Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) en los combates en la estratégica ciudad de Kurmuk, en el estado de Nilo Azul (sureste), uno de los epicentros durante los últimos meses de la guerra civil desatada en abril de 2023, según han informado fuentes militares a Anadolu.

Las fuerzas del Ejército han lanzado una ofensiva a gran escala para retomar la ciudad, tomada por las RSF y SPLM/N-Al Hinu el pasado 24 de marzo. Kurmuk es una de las ciudades más grandes del estado del Nilo Azul y es fronteriza con Etiopía. Su importancia estratégica radica en el control de cadenas de suministro clave, rutas que comunican bases militares y el acceso por tierra desde Etiopía a Sudán del Sur.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.