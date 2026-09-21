El Ejército sudanés lanza una amplia ofensiva en Kordofán Norte y fuerza el repliegue de las RSF hacia Darfur

Archivo - Bandera de la República de Sudán - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán, apoyado por fuerzas aliadas, ha reforzado este domingo sus operaciones militares en el oeste del estado de Kordofán Norte con una ofensiva a gran escala que, según las autoridades militares, ha permitido a las tropas gubernamentales hacerse con el control de hasta once zonas en apenas unas horas y acercarse a las posiciones que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) aún conservan en la región.

Los principales focos de combate se concentran en los alrededores de Sodari, Umm Badr y Hamrat al Sheikh y cuentan con la intervención de las Fuerzas Conjuntas, aliadas del Ejército.

Según fuentes militares recogidas por el diario 'Sudan Tribune', las unidades gubernamentales han obligado a las RSF a abandonar varias posiciones retroceder hacia el oeste, en dirección a Darfur, mientras las tropas llevan a cabo labores de búsqueda y rastreo en las zonas situadas al oeste de El Obeid, capital de Kordofán Norte.

Entre los territorios cuya recuperación ha sido comunicada por el Ejército se encuentran Kajmar, Sharshar, Al Baniya, Al Kurayniya, Al Qulaiat, Awlad Hazma, Magwildat, Rayshan, Al Qaa, Ghabat al Laqad, Al Kukaiti y el entorno de Al Mazrub.

El Ejército ha señalado que los enfrentamientos han causado numerosas bajas entre los paramilitares y que sus fuerzas han seguido combatiendo a las RSF hasta las inmediaciones de la frontera con Darfur, si bien las paramilitares no se han pronunciado por el momento ante estas afirmaciones. Asimismo, el control efectivo de alguna de las localidades señaladas no ha podido ser confirmado de manera independiente.

El portavoz del Ejército, Assem Awad Abdel Wahab, ha apuntado que las fuerzas paramilitares han registrado "grandes bajas entre sus combatientes" y ha reiterado que algunos de sus integrantes han sido perseguidos "hasta las fronteras de Darfur".

La operación comenzó el jueves 17 de septiembre y constituye uno de los principales avances militares registrados en esta región durante los últimos meses. A su vez, el portavoz de las Fuerzas Conjuntas, Mutawakkil Ali Wakil, ha afirmado que sus efectivos han tomado más de 60 vehículos militares que permanecían operativos y destruido otros 120. También ha asegurado que ha requisado arsenales con armas, munición y "otro tipo" de equipamiento militar.

El Ejército ha empelado asimismo drones para atacar las posiciones de las RSF y sus rutas de refuerzo. En esta línea, fuentes militares citadas por el mismo medio han indicado que los ataques aéreos han ido en aumento desde el miércoles en Kordofán Norte y Kordofán Oeste, con la intención de impedir o dificultar la llegada de refuerzos desde el oeste.

La nueva operación llega después de varias semanas de avances de las fuerzas gubernamentales.

El incremento de los combates está teniendo un impacto inmediato sobre la población civil. Miles de residentes de Hamrat al Sheikh han abandonado la localidad este domingo debido al avance de las tropas y a la intensidad de los enfrentamientos. Organizaciones locales de Derechos Humanos han denunciado que las RSF habían desplegado numerosos vehículos y armas en zonas habitadas, una situación que ha llevado a varias familias a refugiarse entre zonas de vegetación o a trasladarse a lugares que consideraban más seguros, como Al Dabbah, en el vecino estado del Norte.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.