El Ejército de Ucrania ataca con drones otra refinería del sur de Rusia

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército ucraniano ha atacado este miércoles con drones una refinería de la empresa estatal rusa Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región de Baskortostán, situada en el sur del país y que fue objeto de otro ataque similar hace tan solo una semana en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

El gobernador de la región de Baskortostán, Radi Jabirov, ha confirmado en un comunicado que la refinería ha sido "objeto de otro ataque terrorista con drones", si bien las autoridades están analizando aún los daños provocados a las infraestructuras.

"Los equipos de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde también se han desplegado efectivos del Cuerpo de Bomberos", ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram.

El complejo produce gasolina, diésel, betún, polietilenos de baja y alta densidad, estireno, alcoholes butílicos y grasos, amoniaco y urea, etileno, propileno y poliestireno, entre otros.

Este ataque se enmarca en el aumento de los bombardeos perpetrados por las tropas ucranianas contra refinerías e instalaciones petroquímicas rusas durante los últimos meses.