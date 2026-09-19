El Ejército de Yemen mata a doce hutíes al frustrar un ataque en Marib, en el interior del país

Archivo - Bandera de Yemen - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente han anunciado este sábado la muerte de doce combatientes hutíes tras frustar un ataque del grupo rebelde en una localidad de la provincia de Marib, en el interior occidental del país.

El Ejército yemení ha asegurado en un breve comunicado en redes sociales que sus efectivos han conseguido frustrar una "infiltración de la milicia hutí en el sector de Al Fuliahan, al sur de Marib, matando a 12 combatientes hutíes e hiriendo a otros, mientras que el resto huyó".

Yemen se encuentra en una nueva escalada de las hostilidades tanto dentro como fuera del país, entre los rebeldes hutíes y las fuerzas de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí, especialmente después de que la milicia hutí anunciara un bloqueo marítimo tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones en apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente.

A eso se suma la ofensiva lanzada a principios de septiembre por la insurgencia en la costa occidental de Yemen, que les ha permitido hacerse con el control de importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb y ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, según datos de Naciones Unidas.