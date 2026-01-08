Ekrem Imamoglu, el encarcelado alcalde de Estambul, promete "derrotar a Erdogan" en las próximas elecciones

Archivo - Ekrem Imamoglu, destituido alcalde de la localidad de Estambul. - Oliver Berg/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ekrem Imamoglu, el destituido alcalde de la localidad de Estambul y principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha prometido este jueves desde prisión que "derrotará" al mandatario en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el año 2028.

El político del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), que se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Silivri, ha asegurado que cuenta con el "apoyo popular suficiente" para hacerse con la victoria, a medida que aumenta la polémica ante la posibilidad de que Erdogan acabe propiciando una reforma constitucional para alargar su mandato más allá del límite legal establecido.

En declaraciones al medio estadounidense 'Politico', Imamoglu --que se enfrenta a más de una decena de casos judiciales en su contra y fue elegido como candidato de la oposición socialdemócrata en unas elecciones primarias-- se ha mostrado desafiante.

Así, ha recalcado que sigue siendo el candidato "legítimo" del CHP y que "podría terminar con 25 años de dominación política por parte de Erdogan". Su detención el pasado mes de marzo provocó numerosas protestas en todo el país y condenas a nivel internacional.

La oposición turca sigue acusando al Gobierno de "perseguir" al opositor por cuestiones meramente políticas y afirman que se trata de una "caza de brujas". Imamoglu, de 55 años, podría ser condenado a más de 2.300 años de prisión si es hallado culpable de los cargos de corrupción que se le imputan.

"Lo que estamos viviendo hoy no es un proceso legal genuino sino una estrategia política", ha aseverado. "El objetivo de Erdogan no es solo dar forma a las siguientes elecciones sino borrar mi candidatura y expulsarme por completo de la política. Los motivos son claros: saben que en unas elecciones libres y justas podría vencer a Erdogan y quieren evitarlo a toda costa", ha subrayado.

Imamoglu ha logrado en el pasado derrotar a los aliados del presidente turco en las elecciones a la Alcaldía de Estambul en al menos tres ocasiones. Además, su partido ganó incluso en los barrios más tradicionales y religiosos de la ciudad, generalmente afines a posiciones más conservadoras.