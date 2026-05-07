La Embajada de Irán en Corea del Sur rechaza "cualquier acusación" por el incendio en un buque surcoreano en Ormuz

Archivo - Bandera de Irán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Irán en Corea del Sur ha negado "categóricamente" este jueves toda "acusación" sobre la supuesta implicación de sus Fuerzas Armadas en el incendio del 'HMM Namu', buque perteneciente a una empresa surcoreana aunque con bandera panameña, registrado este lunes en el estrecho de Ormuz, cerca de las aguas de Emiratos Árabes Unidos.

Lo ha hecho a través de un comunicado en el cual ha rechazado "firmemente" y desmentido "categóricamente" cualquier acusación relacionada con "la participación de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán en el incidente que provocó daños a un buque surcoreano en el estrecho de Ormuz".

Sin embargo, la representación iraní ha calificado de "evidente" que en un contexto como el que se vive actualmente en el estratégico paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán --el cual permanece bloqueado por cuenta de las tensiones entre Washington y Teherán-- "cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos y de las realidades operativas" pueda "dar lugar a incidentes no deseados".

"La responsabilidad de tales consecuencias recae en aquellas partes que procedan al tránsito o realicen actividades en la zona sin tener debidamente en cuenta estas consideraciones", ha remarcado la Embajada.

En esa línea, tras reiterar el "compromiso" de Teherán de "garantizar la seguridad de la navegación marítima en la región, de conformidad con las leyes y reglamentos internacionales", la Embajada ha reivindicado al paso de Ormuz como "parte integral de su geografía defensiva para hacer frente a los agresores y sus partidarios", en el marco de la guerra con Estados Unidos, derivada de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Washington e Israel contra Irán, y la subsiguiente respuesta del país asiático en la zona.

Esta coyuntura, ha argüido la representación iraní en el territorio surcoreano, explica que "las condiciones que rigen la navegación" por Ormuz se hayan visto "afectadas por la evolución de la situación de seguridad", diferenciándose por consiguiente "de las que prevalecían en periodos anteriores", al ser objeto la zona de "tensiones crecientes" que ha achacado a "las acciones de fuerzas hostiles y sus aliados".

"El paso seguro por el estrecho de Ormuz requiere el pleno cumplimiento de la normativa aplicable, la debida atención a las advertencias emitidas, la adhesión a las rutas designadas y la coordinación con las autoridades competentes de la República Islámica de Irán", reza el texto.