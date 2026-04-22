El embajador ruso, tras ser convocado por el Gobierno de Italia: "Buscan propiciar el antagonismo"

Afirma que Roma trata de provocar un "escándalo político" después de que un presentador ruso insultara a Meloni

El Ministerio de Exteriores ruso denuncia el "doble rasero" de Roma por criticar a Moscú "a nivel de representantes de Gobierno"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El embajador de Rusia en Italia, Alexei Paramonov, ha criticado la convocatoria realizada por el Gobierno italiano para trasladarle su protesta por los comentarios "ofensivos" realizados por un presentador ruso contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y ha señalado que Roma únicamente "busca propiciar el antagonismo" con Moscú.

"Esto es un aparente intento de elevar el incidente a un escándalo político e internacional como resultado de las fuerzas antirrusas que hay dentro del Estado profundo italiano y que tienen lazos con Ucrania", ha aseverado Paramonov en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha indicado que se trata de un "claro intento de buscar el antagonismo entre los dos pueblos, debilitar sus relaciones diplomáticas e infligir un daño mayor a la imagen de Rusia en el exterior". "Quizá lo hagan para cubrir sus propios fracasos en política exterior, incluida la poco exitosa visita de (Volodimir) Zelenski a Roma", ha explicado.

"Es también otro intento de echar por tierra la postura de muchos italianos que abogan por una rápida normalización de las relaciones bilaterales completas, y también económicas, entre Rusia e Italia", ha aseverado, antes de recalcar que las autoridades italianas "se están dando contra un muro".

Además, ha hecho hincapié en que las autoridades rusas "respetan" al Gobierno italiano: "Meloni es una jefa de Gobierno legítima, popular y que cuenta con grandes apoyos desde hace muchos años". "Durante todo este tiempo, ningún representante ruso ha hecho comentario irrespetuoso alguno ni contra ella ni contra Italia, no como los miembros del Gobierno italiano, que en ocasiones hacen comentarios muy poco amistosos hacia compatriotas o altos cargos rusos", ha lamentado.

El diplomático ha aseverado que "ninguna persona en su sano juicio consideraría que las opiniones personales y privadas de un individuo constituyen un comentario oficial del Gobierno de su país", como habría sido el caso del presentador y periodista ruso Vladimir Soloviev, que había acusado a Meloni de ser una "bastarda fascista que ha traicionado a sus votantes" y al presidente estadounidense, Donald Trump, al que "había jurado previamente lealtad".

"El tono y el vocabulario utilizados por el autor de estos comentarios no debe ser atribuido a todas las autoridades rusas o a toda su población. Rusia nunca utiliza los comentarios de empresarios, periodistas o blogueros italianos contra Rusia como un pretexto para iniciar campañas de desprestigio contra Italia o provocar tensiones diplomáticas", ha zanjado Paramonov.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha asegurado en una rueda de prensa que "Italia lleva muchos años confundida por su propia propaganda" y ha cuestionado el "doble rasero" de Roma al hacer críticas contra Rusia en el marco de la guerra de Ucrania, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

"Cuando insultan a nuestro país, y lo hacen a nivel de representantes del gobierno, desde su perspectiva, no solo es normal, sino que ni siquiera tenemos derecho a expresar nuestro descontento y si lo hacemos, convocan a nuestro embajador", ha criticado.

En este sentido, ha afirmado que cuando "figuras públicas y periodistas", no funcionarios del Gobierno ruso o diplomáticos, "expresan su indignación por el hecho de que Italia suministre armas y apoye al régimen de Kiev", eso "sí justifica la convocatoria del embajador ruso". "Esto no es un doble rasero; es la ausencia total de principios", ha argüido.