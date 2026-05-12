El embajador surcoreano en España: "Buscamos cooperar con la OTAN para llenar vacíos de seguridad en Europa"

Archivo - Una bandera de Corea del Sur ondea en el observatorio de Paju, cerca de la frontear con Corea del Norte. - Europa Press/Contacto/Irina Karabut - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Corea del Sur en España, Lim Soosuk, ha indicado este martes que el país está incrementando la "cooperación con los países de la OTAN para abordar los vacíos de seguridad en Europa" a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, una guerra que ha hecho saltar las alarmas en la península de Corea a raíz de la contribución norcoreana a Rusia, país al que ha enviado miles de soldados en señal de apoyo.

Durante un seminario organizado por el Real Instituto Elcano en Madrid, el diplomático surcoreano ha lamentado el envío de ayuda y apoyo militar de Corea del Norte a Rusia y ha recalcado que el país vecino "sigue desarrollando su programa nuclear y balístico", algo que también "afecta a Europa". "Lo que pasa en Europa afecta a Asia y lo que pasa en Asia afecta a Europa", ha puntualizado.

Es por ello que ha advertido de que la cooperación militar y el "transporte de armamento" entre estos dos países "supone una gran amenaza para la seguridad de las dos regiones y viola la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad". Asimismo, ha hecho hincapié en la importancia de las empresas surcoreanas, que "también están trabajando" para propiciar que el país es un "aliado fuerte" para la Unión Europea y un "aliado global de la OTAN".

"Hemos firmado importantes acuerdos con la UE. Bruselas considera que Corea del Sur es un gran socio, estamos trabajando de forma cercana", ha sostenido, antes de enumerar cuestiones de ciberseguridad y medidas de respuesta ante amenazas como el terrorismo, entre otras.

"Los desafíos a los que hace frente Europa también están en Corea del Sur. En este momento de incertidumbre necesitamos amigos", ha indicado, no sin antes recalcar que las partes "comparten objetivos" y mantienen "una alianza que es importante".

Respecto a la relación con España, ha destacado que ambos países son "buenos socios que comparten ideas". "En las resoluciones de la ONU estamos prácticamente siempre en la misma página. (...) Espero que logremos una mejor seguridad y un futuro mejor para nuestros hijos", ha expresado.

COREA DEL NORTE AYUDA A UNA GUERRA QUE ES LA MAYOR AMENAZA MILITAR PARA EUROPA

Por su parte, el ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, ha hablado de una "erosión" de los principios que dieron pie a las relaciones internacionales. "Estos meses de tensión se han intensificado y las crisis ya no están aisladas sino que están interconectadas", ha explicado en un vídeo.

"Rusia, con su agresión a Ucrania, pone esto de manifiesto y muestra cómo están de ligadas las crisis en el mundo globalizado. La seguridad de Corea del Sur se ve afectada por cómo evoluciona esta guerra, y esto es algo que no podríamos haber imaginado años atrás. ¿Soldados norcoreanos luchando en el bando ruso? Esto es una nueva realidad y no acaba ahí: la alianza entre Moscú y Pyongyang se está acrecentando y debería preocuparnos", ha advertido.

Además, ha apuntado que "para Moscú la lógica de todo esto es clara y permite mantener su campaña militar". "Para Corea del Norte también es importante porque apoyan sus prioridades nacionales, principalmente su programa nuclear, que parece acelerarse. Todo parece instutionalizarse y apunta a una mayor cooperación militar, que incluye también el intercambio de información", ha señalado.

"¿Qué significa esto para nosotros? Esto tiene un impacto en la seguridad nuclear de forma directa", ha sostenido el que fuera jefe de la diplomacia europea hasta 2025, al tiempo que ha aclarado que aunque "puede parecer que este riesgo está lejos, no lo está".

"Corea del Norte está ayudando a mantener una guerra que supone la mayor amenaza militar para nosotros, los europeos, pero esta alianza representa también una cuestión que va más allá del campo de batalla ucraniano", ha explicado.

Borrell ha manifestado que esto permite a Corea del Norte "tener conocimiento del modo de guerra moderno y probar sus sistemas de armamento en la zona de combate". "Todo esto les permite mejorar sus capacidades operativas", ha añadido.

"Corea del Norte sigue amenazando la región con sus lanzamientos de misiles. El mes pasado, mientras todos nos centrábamos en la guerra en Irán, el régimen de Pyongyang realizó ensayos balísticos. (...) El país está expandiendo sus capacidades nucleares, lo que incluye el desarrollo de un submarino nuclear con ayuda de Rusia", ha alertado, antes de instar a Europa a "aprender a usar el lenguaje del poder" para "detener a aquellos que quieren la guerra".

Para Borrell, que también fue ministro de Exteriores de España entre 2018 y 2019, en "un momento de crisis", debemos "mantener clara la estrategia". "El centro de gravedad se está desviando hacia Asia, y Corea del Sur es importante en este escenario, por lo que tenemos que comprometernos, estar presentes", ha dicho.

LA "ESENCIAL" COOPERACIÓN ENTRE LA UE Y COREA DEL SUR

El presidente de la Korea Fundation, Song Guido, que ha participado en la organización del evento, ha lamentado que "la agresión a Ucrania siga golpeando los cimientos del orden de seguridad europeo". A esto se suma, según ha detallado, la situación en Oriente Próximo, que supone una "fuente de preocupación". "La intensificación de la competición estratégica ente las grandes potencias está dando una nueva forma al panorama económico y de seguridad globales", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que la "creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia constituye un hecho especialmente alarmante". "Lo que antes parecía un desafío regional en la península de Corea, hoy está estrechamente vinculado a la arquitectura de seguridad de Europa y el Indo-Pacífico. Esto subraya que las amenazas actuales están interconectadas, son transregionales y presentan una complejidad sin precedente", ha asegurado.

Por todo ello, ha dicho, "la cooperación entre Corea del Sur y la UE es más esencial que nunca". "Como socios que compartimos valores fundamentales, como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para fortalecer la disuasión y la seguridad frente a estos desafíos emergentes", ha aseverado, antes de defender que "la asociación debe ir más allá de los ámbitos tradicionales de defensa y abarcar también áreas críticas como la tecnología avanzada, la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministros, sectores que hoy son pilares de la estabilidad nacional e internacional".

"El diálogo con nuestros socios europeos, y de forma muy destacada con España, es la clave para construir un marco de cooperación sólido orientado al futuro", ha apostillado, antes de instar al trabajo conjunto y al "intercambio de conocimiento" frente a los desafíos significativos a nivel internacional.