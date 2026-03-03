Emiratos denuncia una oleada de misiles balísticos contra su territorio procedentes de Irán

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo
MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado este martes de que sus defensas aéreas están haciendo frente a una oleada de misiles balísticos procedentes de Irán, que actúa en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra su territorio que comenzaron el pasado sábado y que han costado la vida a más de 500 personas, incluido el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
"Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos están lidiando actualmente con un aluvión de misiles balísticos procedentes de Irán", ha anunciado el Ministerio de Defensa en un breve mensaje en X, donde ha asegurado su "plena disposición para hacer frente a todas las amenazas, garantizar la protección del territorio y la seguridad de los ciudadanos y residentes".
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado en una nota recogida por la cadena estatal IRIB que ha atacado con drones un edificio en Dubai donde se encontraban "más de 160 terroristas estadounidenses armados".
La Radiotelevisión Pública de Irán, cuya sede ha sido bombardeada de nuevo este lunes por el Ejército israelí, ha apuntado a más de 40 muertos y 70 heridos víctimas de este ataque según informaciones sobre el terreno.