Emiratos pide a Irán trabajar con los países vecinos para una salida política a la guerra

Archivo - El asesor diplomático emiratí, Anwar Gargash. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han señalado este martes que Irán debe trabajar con los países vecinos para una salida política a la guerra, incidiendo en que la estrategia de golpear a la región en represalia por los ataques de Estados Unidos ha "errado".

"Con la entrada del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en una nueva fase, caracterizada por el aumento de la presión económica, el fin de los intentos de ejercer el control sobre el estrecho de Ormuz y la superación de la etapa del memorando de entendimiento, reiteramos que la agresión iraní contra los Estados árabes del Golfo ha errado el blanco", ha afirmado el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash en un mensaje en redes sociales.

Según Gargash, esta táctica "ha agravado el atolladero de Teherán" y ha significado una "decisión estratégica nefasta" para la República Islámica que "ha aumentado su aislamiento y debilitado su posición".

En este sentido, y con las vistas puestas a resolver la crisis en la región del Golfo, Emiratos ha incidido en que la salida a la guerra "no pasa por atacar a los Estados árabes del Golfo", "sino por trabajar con ellos de manera que se facilite la distensión y la búsqueda de una salida política a la guerra".

El que fuera ministro de Exteriores emiratí entre 2008 y 2021 se ha mostrado muy crítico con Teherán en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos hace casi seis meses y ha avisado del "punto de inflexión" para toda la región de esta crisis.