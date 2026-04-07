Empieza en Indonesia el juicio contra 19 personas acusadas de traficar con recién nacidos

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra cerca de una veintena de personas acusadas de traficar con recién nacidos ha comenzado en Indonesia, en un caso que trata de resolver la venta de al menos 34 bebés, 10 de ellos trasladados a Singapur, donde fueron vendidos por unos 14.000 dólares (unos 12.100 euros) cada uno.

El tribunal de la ciudad de Bandung, en Java Occidental, ha dado el pistoletazo de salida a este caso, que ha suscitado la polémica en el país. Entre los acusados se encuentran 18 mujeres y un hombre que podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión por el papel desempeñado en estas acciones.

Se estima que estos recién nacidos fueron trasladados a Singapur entre los años 2023 y 2025, según ha informado la Fiscalía. El caso se abrió después de que Lie Siu Luan fuera contactada por un hombre desde Singapur, que le solicitó buscar un bebé para su adopción. Los documentos judiciales señalan que, posteriormente, este hoombre ofrecía los bebés a ciudadanos de Singapur que quisieran adoptar.

La propia Lie habría pedido posteriormente a otros acusados que "encontraran bebés para venderlos en forma de adopción". Los sospechosos habían contactado con los padres a través de plataformas y redes sociales, donde buscaban a progenitores que estuvieran dispuestos a dar a sus hijos en adopción. Para asegurar la transacción, pagaban entre 9 y 15 millones de rupias indonesias (entre 450 y 760 euros) a los padres.

"Los acusados prepararon los documentos, los certificados de nacimiento y los documentos de identidad, además de los pasaportes y libros de familia", ha aseverado uno de los fiscales.