El encarcelado opositor turco Imamoglu denuncia su "asesinato judicial" en el inicio de un nuevo juicio

Archivo - El opositor turco Ekrem Imamoglu (archivo) - Tunahan Turhan/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El opositor turco Ekrem Imamoglu ha denunciado este lunes, cuando comienzan las vistas de un nuevo caso contra él, en esta ocasión por espionaje, que es víctima de un "asesinato judicial" por sus aspiraciones de medirse al actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, en las elecciones presidenciales.

Imamoglu ha criticado el pliego de cargos presentados contra él, que incluye una petición de entre 15 y 20 años de prisión por "espionaje político". "Esta acusación es un absoluto crimen legal", ha argumentado, según recoge el diario turco 'Cumhurriyet'.

"Estamos ante un caso abierto como consecuencia de una acusación que es una vergüenza para nuestro Estado, para nuestra nación" que "tienen más que ver con "el miedo de una posible derrota en una competición política", ha añadido. "No se puede explicar por la ley, la razón ni la conciencia. Es un abandono absoluto de la razón y la seriedad", ha proseguido.

Imamoglu logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019. En marzo de 2025 fue destituido y encarcelado por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial.

Imamoglu, su asesor Necati Özkan, el empresario Hüseyin Gün y el periodista Merdan Yanardag están acusados de pertenecer a una red para entregar información sobre ciudadanos turcos a servicios secretos extranjeros para intentar influir en las elecciones de 2019, concretamente para la CIA y el Mossad.

El proceso judicial más importante abierto contra Imamoglu y otros 400 acusados investiga una supuesta organización criminal y corrupta y continúa con sus vistas en una sala distinta de la prisión de Silivri, a las afueras de Estambul, donde está encarcelado.