Encuentran en un río el cuerpo sin vida de un magnate indio del café

Publicado 31/07/2019 13:39:12 CET

NUEVA DELHI, 31 Jul. (DPA/EP) -

La Policía de Mangaluru, India, ha informado este miércoles del hallazgo en un río del cadáver de V.G. Siddhartha, el dueño de la compañía india Café Coffee Day Enterprises Ltd., la más grande de la industria cafetera en el país.

Su cadáver fue hallado por unos pescadores 36 horas después de su desaparición en el río Netravati, 500 metros más adelante del puente donde su conductor lo vio por última vez. Siddhartha había pedido que le dejase allí para dar un paseo pero no regresó al punto de encuentro, tras lo cual el chofer alertó a la Policía.

Siddhartha se encontraba bajo una enorme presión financiera, según expresó él mismo a sus empleados en una carta de hace varios días que han publicado los medios locales. "He luchado durante mucho tiempo y hoy me he rendido" decía. Además, acusaba a un socio, al que no identificó, y a las autoridades tributarias de acoso. Las evidencias apuntan a que la causa más probable de la muerte sea un suicidio.

Café Coffee Day Enterprises Ltd. es una de las empresas más exitosas de India. Cuenta con más de 1.700 establecimientos cuyo producto central es el café, en un país donde el consumo de su equivalente más cercano, el té, está muy arraigado.