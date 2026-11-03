Las encuestas finales de las 'midterms' dan a los demócratas la Cámara de Representantes y una ligera ventaja en Senado

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La media de encuestas finales antes de las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos conceden al Partido Demócrata el control de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, y una relativa ventaja en lo que se refiere al dominio del Senado, que los republicanos todavía son capaces de salvar siempre y cuando igualen sus niveles de participación en las elecciones presidenciales de 2024.

El consenso en general marca una notable tendencia demócrata que se recoge en la llamada "votación genérica": la inclinación de los votantes por un partido u otro, sin especificar candidatos concretos. Los demócratas, según la media de sondeos, sacan ahora mismo ocho puntos porcentuales de ventaja a los republicanos (51% a 43%); una ventaja que aparece reflejada en encuestas individuales de medios conservadores como Fox News. Incluso encuestadoras tan próximas a los republicanos como Rasmussen Reports les ponen en una desventaja de cinco puntos.

Ya en lo que se refiere a escenarios concretos, el más factible que contemplan los sondeos recogidos por RealClearPolitics concede a los demócratas 241 escaños de los 435 que conforman la Cámara de Representantes, por 194 asientos republicanos. Los demócratas habrían ganado 26 escaños más desde los últimos comicios legislativos de 2022. En lo que concierne al Senado, los demócratas obtendrían ahora mismo una mayoría de 52 ó 53 escaños por 47 ó 48 de sus rivales republicanos.

No obstante, para alcanzar este número de escaños en la cámara alta, los demócratas tendrían que haber ganado en seis estados clave a seguir con atención esta noche: Carolina del Norte, Kansas, Maine, Ohio, Texas y Alaska. Aunque ahora mismo los candidatos demócratas llevan cierta ventaja en todos ellos, ninguna encuestadora da por seguro que vayan a ganar todos y las diferencias que mantienen entran dentro del margen de error de los sondeos, susceptible por lo tanto de volcar al lado republicano cuando haya terminado la votación. Lo contrario se puede decir en el estado de Iowa, donde la candidata republicana, Ashley Hinson, ostenta una ligerísima ventaja de apenas dos décimas porcentuales frente a su rival demócrata, Josh Turek.

Todas estas incógnitas comenzarán a despejarse a partir de la medianoche (hora en España peninsular y Baleares), con la aparición de las primeras proyecciones de voto. Las de Carolina del Norte y Ohio aparecerán a las 01.30, Maine y Texas a las 02.00; Iowa, Kansas y Michigan una hora después. Alaska quedará para el final, a las 07.00 de la mañana del miércoles.

Hay que recordar que las proyecciones no aventuran resultados concluyentes. Por norma general, hay que esperar de dos a tres horas hasta conocer al vencedor de la carrera, pero hay excepciones importantes y este último estado es ejemplo de ello: en 2022, el ganador en Alaska no se conoció hasta seis horas y media después de la publicación de las primeras estimaciones.