Entra en prisión el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tras ser detenido por el caso Ayotzinapa

Archivo - Concentración en Ciudad de México en recuerdo de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre ha entrado a prisión este jueves horas después de ser detenido por su posible implicación en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de 2014, con la participaron de agentes de varios cuerpos policiales.

Aguirre ha ingresado en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, ubicada en el Estado de México, después de que haya sido imputado por presuntamente haber ocultado y destruido pruebas sobre el paradero de los desaparecidos.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, ha explicado que la destrucción de estas pruebas "lejos de ser un acto aislado" fue fruto de "una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal".

Aguirre "ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala", entre ellas varias grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

Los normalistas de Ayotzinapa fueron intercepatados la noche del 26 de septiembre por un grupo de policías locales de Iguala y Cocula junto a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, cuando se dirigían en autobús hacia Ciudad de México para participar en la movilización por la Masacre de Tlatelolco de 1968.

Durante años, el Gobierno de Enrique Peña Nieto defendió lo que dio a conocer como la 'verdad histórica', que apunta que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, en un intento por cerrar un caso que evidencia la connivencia del crimen organizado con algunas estructuras del Estado.

Durante años se sostuvo que sus cuerpos fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas al río San Juan. Sin embargo, investigaciones posteriores, incluida la del comisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desmontó esa versión y señaló la participación de la Policía Federal y el Ejército.

La principal hipótesis que se maneja relata que entre los autobuses del sistema público que fueron retenidos por los estudiantes para viajar a Ciudad de México uno contenía escondido un importante alijo de heroína. Sin saberlo, interrumpieron una importante operación de narcotráfico en una ciudad donde el gobierno municipal, la Policía y el crimen organizado actuaban bajo una misma cara.