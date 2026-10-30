La enviada de la ASEAN pide a Birmania impulsar el plan de paz durante una visita al país

Archivo - La ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La enviada especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ministra de Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, se ha reunido con el ministro de Exteriores de Birmania, Tin Maung Swe, durante una visita al país en la que ha abordado la guerra civil y el acceso a la ayuda humanitaria.

"Las partes se han reunido para debatir sobre la situación humanitaria y las formas de ampliar aún más la entrega de ayuda a las comunidades afectadas y de difícil acceso, así como sobre la implementación general del Consenso de los Cinco Puntos", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Filipinas en un comunicado en el que hace alusión a la 'hoja de ruta' acordada por la ASEAN en 2021.

Asimismo, las partes han abordado la cooperación bilateral entre ambos países, mientra que Lazaro ha subrayado la importancia de "restablecer los derechos y el papel original" de Birmania en el marco de la ASEAN a medida que Birmania busca normalizar sus relaciones con el bloque.

Aunque había solicitado reunirse con la premio Nobel y exlíder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, que se encuentra encarcelada, la ministra filipina no ha conseguido su propósito, si bien ha recibido información que apunta a que "se encuentra bien", según informaciones del portal de noticias Irrawaddy.

Filipinas ostenta actualmente la Presidencia rotatoria de la ASEAN y ha insistido en la importancia de mantener un encuentro con Suu Yi, de 81 años, un tema que sigue siendo un punto de fricción dentro del bloque.

El Ministerio de Exteriores filipino ha informado de que el miércoles, al inicio de su visita, la ministra visitó el estado de Shan, donde supervisó programas humanitarios de ayuda a los desplazados por la guerra civil.