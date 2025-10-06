El enviado de EEUU a Siria visita la región kurda para impulsar la "unión de todos los sirios"

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial estadounidense en Siria, Tom Barrack, y el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, han visitado este lunes Hasaka, en la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), desde donde han planteado la necesidad de impulsar la "unión de todos los sirios".

El propio Barrack ha informado en su cuenta en la red social X de la visita a Hasaka, donde se han reunido con el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, quien ha destacado su compromiso "con una Siria unida para todos los sirios".

"Impulso para la visión del presidente (Donald Trump) para 'dar a Siria la oportunidad' de permitir que los sirios se unan con todos los sirios en una iniciativa renovada para la paz cooperativa y la prosperidad", ha explicado por su parte Barrack.

El presidente de transición de Siria, el antiguo yihadista Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con Abdi para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país --apoyadas por Estados Unidos-- en el Estado sirio, si bien la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.

Las FDS --principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" tras la caída del régimen de Bashar al Assad, derrocado tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), grupo liderado por Al Shara, entonces conocido por su 'nombre de guerra', Abú Mohamed al Golani.