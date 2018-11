Los equipos de rescate liberan a 30 personas atrapadas bajo tierra tras el paso del tifón 'Rosita' en Filipinas

Publicado 31/10/2018 7:35:15 CET

MANILA, 31 Oct. (Reuters/EP) -

Los equipos de rescate filipinos han trabajado este miércoles para liberar a cerca de 30 personas atrapadas bajo tierra y escombros después de que el tifón 'Rosita' arrojara fuertes lluvias en una región montañosa, provocando inundaciones y derrumbes.

Los soldados y el personal de la agencia de desastres han logrado pasar por las carreteras bloqueadas para llegar al área remota durante la noche en la Provincia de la Montaña del norte, donde un edificio se vio envuelto por una avalancha de tierra.

En el lugar se ha recuperado el cadáver de una de las siete personas que murieron este martes en cuatro provincias de la región de la Cordillera, según ha informado el director de la oficina de defensa civil, Rubén Carandang.

El tifón 'Rosita', conocido como 'Yutu' a nivel internacional, pasó este martes por la isla principal de Luzón con vientos de 140 kilómetros por hora (kph) y ráfagas de hasta 230 kph.

El tifón ha pasado seis semanas después de que el tifón 'Mangkhut' causara cerca de 50 derrumbes en las Cordilleras, acabando con la vida de más de 70 personas.

"En las fotos que me enviaron esta mañana, el edificio no fue arrasado. Había puertas abiertas. Hay espacios abiertos", ha señalado Carandang. "Existe la posibilidad de que haya gente viva. No morirán si no fueron aplastados", ha aseverado.

La agencia de desastres ha afirmado que 20 trabajadores, un ingeniero, tres guardias de seguridad y seis o siete residentes que se refugiaban del tifón estaban dentro.

Seis de los muertos en la región de la Cordillera murieron en deslizamientos de tierra y otro se ahogó en un río desbordado. Cuatro de los muertos eran niños de entre 5 y 11 años.

Además, las emisoras locales informaron de que un hombre fue electrocutado en la provincia de Isabela, donde 'Rosita' tocó tierra. La agencia nacional de desastres no ha registrado víctimas confirmadas este miércoles, pero ha señalado que siete personas resultaron "afectadas" por los deslizamientos de tierra.

Miles de personas fueron evacuadas antes de que azotara la tormenta, principalmente en zonas montañosas, costeras y fluviales en riesgo de inundaciones, marejadas ciclónicas y corrimientos de tierra.

El tifón se dirige este miércoles hacia el sur de China y se ha debilitado a una tormenta tropical con vientos de 102 kph y ráfagas de 130 kph, según el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones de Estados Unidos.