Erdogan acusa a la oposición de "intentar crear una atmósfera de caos en las ciudades"

Pide "limpiar el CHP de saqueadores"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este sábado al opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) por sus llamamientos a la movilización de la población en medio de las protestas contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, acusado de corrupción y terrorismo.

"Utilizáis el terror callejero contra la voluntad nacional (...). Están intentando crear una atmósfera de caos en las ciudades. Nuestras ciudades no se van a alinear con la corrupción y la injusticia", ha afirmado Erdogan durante un acto de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en Estambul recogido por la televisión TGRT Haber.

Así ha advertido que "los días de tomar las calles y secuestrar la voluntad nacional con organizaciones izquierdistas y vándalos se han terminado". "Dirigir la política y la justicia con terror callejero ha terminado. Turquía es un estado de derecho. Dejad que la democracia y la ley funcionen, si os atrevéis. Que los tribunales decidan sin ninguna presión", ha apelado.

El mandatario turco considera que el principal partido de la oposición turca "está en manos de ladrones" y respalda así veladamente las especulaciones de una posible intervención de la formación a través de una gestora externa.

Erdogan ha criticado en particular al líder del CHP, Özgür Özel. "No puedes decir que no hay corrupción. ¿De qué tienes miedo? ¿Quién es el siguiente al que vas a apuñalar por la espalda? (...). Los ciudadanos sinceros del CHP no pueden soportar ver de nuevo la misma desgracia (...). A menos que el CHP quede limpio de estos saqueadores no podrá nunca recuperar su reputación política", ha apuntado.

Por otra parte, el gobernador de Estambul, Davut Gül, ha anunciado una prolongación durante cuatro días de la prohibición de manifestaciones en la ciudad, hasta el 27 de marzo.

"Todo tipo de reuniones, manifestaciones y ruedas de prensa están prohibidas en nuestra provincia durante un periodo de cuatro días, entre el 19 de marzo y el 23 de marzo. Sin embargo, consideramos necesario seguir aplicando estas medidas para evitar la organización de actos contra la paz y la tranquilidad", ha argumentado.

Por ello prorroga cuatro días la prohibición "para evitar actos delictivos, garantizar la seguridad nacional, proteger los derechos y libertades fundamentales y garantizar el orden público". Así se prohíben las reuniones en exteriores, las manifestaciones, acampadas, instalación de puestos, concentraciones, campañas de firmas, ceremonias de conmemoración y acciones similares. También se prohíbe el reparto de panfletos y colgar pancartas hasta las 23.59 horas del 26 de marzo.