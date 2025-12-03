Erdogan asegura estar dispuesto a asumir "riesgos políticos" para lograr un acuerdo de paz con el PKK en Turquía

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (archivo) - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este miércoles estar dispuesto a asumir "riesgos políticos" para lograr que el proceso de paz abierto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) llega a buen puerto, en lo que enmarca en su política para lograr "una Turquía libre de terrorismo".

"Nuestra postura es clara. Seguiremos trabajando por todo Turquía", ha dicho en un discurso ante parlamentarios de su formación, el Partido Justicia y Democracia (AKP), a los que ha trasladado que Ankara "está totalmente comprometido con lograr primero una Turquía libre de terrorismo y, después, una región libre de terrorismo".

En esta línea, ha manifestado que la Alianza del Pueblo, integrada por el AKP y su principal aliado, el ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), "está unido en sus ideas", según ha recogido el diario turco 'Hurriyet'. "Si Dios quiere, tendremos éxito esta vez. Por eso estamos asumiendo riesgos políticos", ha zanjado.

El PKK anunció a mediados de noviembre la retirada de sus fuerzas de una zona montañosa de Irak situada cerca de la frontera con Turquía y recalcó que "este nuevo paso servirá para solucionar la cuestión kurda y contribuirá a la paz y la democratización de Turquía", tras su histórica decisión en mayo de disolverse y poner fin a más de cuatro décadas de lucha armada.

El Gobierno turco y el PKK --que a finales de octubre se retiró desde Turquía hacia el norte de Irak-- ya iniciaron en 2013 un proceso de conversaciones de paz, si bien se derrumbaron en 2015 y se vieron seguidas por un estallido de enfrentamientos en las zonas de mayoría kurda en el sureste y el este del país.

Si bien el PKK formuló tras su fundación un llamamiento a la creación de un Estado independiente, en la actualidad aboga por una mayor autonomía en las zonas de mayoría kurda, parte de lo que se considera el Kurdistán histórico, que se extiende también a partes de Siria, Irak e Irán.