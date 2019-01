Erdogan califica de "absurdas" las acusaciones de que esté atacando a la totalidad de la población kurda

Publicado 06/01/2019 16:00:10 CET

ESTAMBUL, 6 Ene. (Reuters/EP) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este domingo por boca de su portavoz que las sospechas de que su país está aprovechando el conflicto abierto con las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán para destruir a la población kurda representan una noción "absurda".

El portavoz del presidente, Ibrahim Kalin, ha contestado así al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien ha condicionado la retirada de las tropas estadounidenses de Siria a recibir garantías de que la población kurda no será objeto de los ataques de Ankara.

"No nos gustaría que los turcos emprendan acciones militares que no estén totalmente coordinadas y acordadas por Estados Unidos no solo por nuestras tropas, sino para que cumplan con el requisito del presidente Trump: las fuerzas de la oposición siria que han combatido con nosotros no pueden correr peligro", ha manifestado.

Los líderes kurdosirios están planeando cerrar lo antes posible un acuerdo con el Gobierno sirio para redefinir, con la mediación de Rusia, el bastión kurdo del norte de Siria, en la frontera con Turquía, e independientemente de la próxima retirada de Estados Unidos, con el objetivo de legitimar su existencia como una comunidad autónoma y protegida de la amenaza de Ankara.

La administración kurda del norte del país ya ha presentado a Rusia una hoja de ruta y está pendiente de la respuesta de Moscú, según un testigo de los últimos encuentros, Badran Jia Kurd.

La prioridad inmediata es proteger a la región de la amenaza de Turquía, que considera a las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG) --a su vez aliadas de Estados Unidos en la lucha contra Estado Islámico-- una organización terrorista.