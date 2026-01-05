Erdogan defiende la adquisición de cazas F35 como "necesaria para la seguridad de la OTAN"

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este lunes que la adquisición de cazas F35 por parte del país es "necesaria para garantizar la seguridad de la OTAN", de la que Turquía forma parte, a medida que "aumentan las amenazas" en el continente europeo.

"Los aviones por lo que Turquía ya había pagado son necesarios, como también lo es que Turquía vuelva a formar parte del programa de los F35 del que fue excluido por Estados Unidos", ha aseverado Erdogan antes de la llamada prevista con el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiendo en que la compra facilitaría las relaciones con Washington y permitiría "defender la OTAN".

Todo apunta a que este será el tema fundamental de las conversaciones previstas con el presidente estadounidense este lunes, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'. Así, el líder turco ha recalcado que el regreso de Trump a la Casa Blanca ha supuesto una "oportunidad" para una mejora de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos.

"Buscamos una relación que avance en una dirección más razonable y constructiva. (...) Estamos actuando de acuerdo a nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad energética", ha asegurado.

Turquía firmó en 2017 un contrato con Rusia para la compra de los sistemas de defensa antiaérea S-400, que recibió en el año 2019. Estados Unidos exigió entonces que Ankara renunciara a los sistemas rusos en favor de los Patriot, si bien el Gobierno turco lo descartó.

En respuesta, las autoridades de Estados Unidos decidieron excluir a Turquía del programa de suministro de los F35 e impusieron sanciones contra altos cargos del complejo militar e industrial turco con la intención de ejercer presión y lograr que Turquía renunciara a los S-400. Desde entonces, Erdogan insiste en la reanudación del programa.