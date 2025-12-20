El escrutinio en Honduras reaviva el pulso político entre actas a cero e inconsistencias electorales

Archivo - Elecciones presidenciales de Honduras, 30 de noviembre de 2025, Tegucigalpa (Honduras) - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proceso de recuento electoral en Honduras avanza lentamente en medio de tensiones políticas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya procesado del escrutinio especial iniciado este jueves 652 de las cerca de 2.800 actas con inconsistencias, de las cuales 48 han sido puestas en cero, una situación que ha hecho saltar las alarmas sobre posibles delitos electorales, en medio de las tensiones tras casi 20 días desde la celebración de las elecciones presidenciales en el país.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ha informado de que, "al día de hoy, con 652 actas procesadas en escrutinio especial, hay 48 actas puestas en cero", un dato que ha avivado el debate público sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por las juntas escrutadoras.

En este contexto, Hall ha recordado que los miembros de las juntas encargadas del escrutinio especial "han sido postulados por los partidos políticos y no son empleados del CNE", siendo responsables de sus actuaciones las fuerzas políticas que los han propuesto. No obstante, en caso de cometerse un delito electoral, "la responsabilidad penal será personalísima", ha subrayado en una publicación en X.

La representante del CNE ha advertido asimismo de que "consignar votos en cero cuando existen papeletas válidas dentro de la maleta electoral" puede "constituir delito electoral", ya que esta práctica supone la anulación de votos emitidos válidamente, así como el desconocimiento de "actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas".

En ese sentido, ha enfatizado que "el compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular", y ha instado a las partes implicadas en el proceso a no "jugar" con la democracia, pues esta "es la salida".

Ante estas declaraciones, el candidato del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, ha solicitado --apoyándose en la Ley Electoral-- que cada votante firme el cuadernillo correspondiente y reciba el sello de "votó". Bajo esta lógica, si el número de firmas no coincide con los votos reflejados en el acta, "no hay forma de comprobar que el número de votantes del acta es real, pues no hay prueba".

Nasralla ha señalado además la constante supervisión del proceso, en el que "además de las cámaras de televisión, los escrutadores han sido vigilados por fiscales", y ha advertido de que permitir "la suma de votos no sustentados por el cuadernillo está tipificado como delito" en el Código Penal hondureño. "Así que nadie tiene miedo de seguir aplicando la ley para que se cumpla la voluntad de ocho millones de hondureños", ha apostillado.

El candidato ha señalado que aún han faltado por abrir 2.141 urnas y que se han identificado 8.845 urnas con inconsistencias de distinto tipo. Así las cosas, ha demandado que, una vez concluido el escrutinio y dadas las inconsistencias detectadas, "deben abrirse de inmediato las 8.845 urnas" en las que el PLH ha identificado tales errores.

"Lucharemos hasta que se cumpla la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas y se cuenten voto por voto las 2.100 urnas que faltan del proceso y las 8.845 urnas que tienen inconsistencias (y) cuyos argumentos legales y pruebas han sido presentadas en tiempo y forma al CNE antes del 15 de diciembre", ha asegurado Nasralla en una publicación en la misma red social.

Este nuevo cruce de declaraciones llega un día después de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras comenzara el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias. Hasta este jueves, el escrutinio había alcanzado el 99,80 por ciento, y de acuerdo con los datos difundidos por el diario 'El Heraldo' y la emisora HRN, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, cosecharía el 40,54 por ciento de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 por ciento.

El escrutinio está teniendo lugar en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, capital de Honduras, y ante la presencia de observadores nacionales e internacionales.